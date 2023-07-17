Полиция со стрельбой задержала отца и сына, пытавшихся уйти от погони в Ленобласти

17-летнего подростка с отцом задержали в Ленобласти после ночной погони со стрельбой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночная погоня со стрельбой произошла 15 июля в Тосненском районе Ленобласти. Экипаж Госавтоинспекции заметил на седьмом километре дороги «Ям-Ижора-Никольское» «Ладу», водитель которого грубо нарушил ПДД. Полицейские попросили машину остановиться, но та лишь увеличила скорость. Поэтому наряд стал преследовать авто. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В 03:00 на первом километре дороги «Подъезд к деревне Мишкино» в соответствии с законом для остановки автомобиля полицейский из своего табельного оружия произвел один выстрел в безопасном направлении и несколько выстрелов по колесам, после чего машина была остановлена. Но водитель и пассажир скрылись в лесном массиве, - добавили в пресс-службе.

Через некоторое время нарушителей, 40-летнего мужчину и его 17-летнего сына, задержали в одном из районных садоводств. Оказалась, что они хотели сбежать от полиции из-за того, что за рулем сидел несовершеннолетний.

На мужчину составили протокол о передачи авто человеку без водительских прав. А на подростка составили сразу несколько протоколов: за невыполнение требования об остановке; за нарушение правил расположения машины на проезжей части, встречного разъезда или обгона; за несоблюдение требований знаков или разметки; за управление авто без прав; за несоблюдение требований о страховке.