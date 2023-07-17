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НовостиПроисшествия17 июля 2023 8:35

Из-за ЧП на Крымском мосту задержали поезд из Петербурга в Евпаторию

Движение по мосту временно закрывали, поэтому поезд задерживается
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Поезд из Петербурга в Евпаторию задерживается на час из-за ЧП на Крымском мосту.

Поезд из Петербурга в Евпаторию задерживается на час из-за ЧП на Крымском мосту.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Официально причиной случившегося назвали теракт, в результате которого повреждена одна из секций моста. Из-за этого временно пришлось остановить автомобильное и железнодорожное движение. Сейчас его уже возобновили, но поезда идут с задержкой. В том числе это коснулось поезда №179, следующего из Петербурга в Евпаторию. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

- Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться. Поезд №179 «Санкт-Петербург – Евпатория»: задержка составляет более одного часа, - говорится в сообщении компании.

В Минтрансе России уточнили, что движение по Крымскому мосту возобновили около половины девятого утра. По нему уже проехал первый поезд сообщением Симферополь – Москва.