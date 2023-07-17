Семиклассника подстрелили на футбольном поле в Петербурге

Полицейские разыскивают хулиганов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестные устроили стрельбу из пневматического пистолета на футбольном поле, где в это время находились подростки. В итоге один из ребят попал в травмпункт. Инцидент случился 14 июля около дома по пятому Предпортовому проезду. Ребенка привезли к врачу лишь на следующий день. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Семикласснику обработали ушиб левого плечевого сустава и ушиб грудной клетки справа, после чего отпустили домой, - рассказал источник.

Подросток не запомнил примет стрелявшего. Видеонаблюдения на месте происшествия тоже не было. Поэтому сейчас сотрудники правоохранительных органов по Московскому району ищут хулиганов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне к полицейским обратились две девочки, к которым приставал эксгибиционист. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.