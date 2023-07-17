Защитник сборной России Марио Фернандес перешел в «Зенит»

Защитник национальной сборной России Марио Фернандес будет играть за «Зенит». Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Защитник национальной сборной России Марио Фернандес будет играть за петербургский футбольный клуб «Зенит». Пока контракт с ним заключили на год, но его могут продлить на сезон. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

- Сине-бело-голубые заключили соглашение с защитником национальной сборной России Марио Фернандесом. Контракт подписан на один год с возможностью продления на сезон, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что Марио Фернандес начинал свою спортивную карьеру в бразильском футбольном клубе «Гремио». Там его признали одним из самых перспективных крайних защитников в стране. В 2012 году он стал играть за московский ЦСКА, где выиграл три чемпионата России, три Суперкубка России и один Кубок России. Впервые за сборную России сыграл в 2017 году, однако осенью 2021 года Фернандес решил завершить выступления за национальную команду и сосредоточиться на клубном футболе.