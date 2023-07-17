Музей-дачу Пушкина в Царском Селе планируют отреставрировать за 40 миллионов рублей

Музей-дачу Пушкина в Царском Селе все-таки отреставрируют. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всероссийский музей А. С. Пушкина объявил тендер на реставрацию дачи поэта, расположенную в Царском Селе. Об этом свидетельствуют данные единой информационной системы в сфере закупок.

Как стало известно, начальная цена контракта составила 40,2 миллиона рублей. При этом в техническом задании указано, что модернизация пройдет в четыре этапа и продлится до конца лета 2024 года.

- Музей-дача А. С. Пушкина находится в удовлетворительном эксплуатационном состоянии, но требует проведения плановых консервационных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, - уточнили в пресс-службе учреждения.

Несмотря на это, руководство организации не планирует закрывать музей для посетителей. Проход на территорию дачи будет осуществляться в штатном режиме, за исключением разбитого вокруг здания сада.

Между тем комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга подал иск в арбитражный суд против ООО «Управляющая компания "Севкабель Порт"». Смольный намерен потребовать компенсацию, если учреждение откажется выполнять возложенные на него обязательства по сохранению объектов культурного наследия.