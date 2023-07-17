На двух станциях метро в Петербурге осенью и весной могут ввести ограничение для пассажиров

На двух станциях метро в Петербурге могут ввести ограничения для пассажиров. Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге планируют модернизировать системы управления эскалаторов на станциях «Лиговской проспект» и «Площадь Александра Невского 2». Сейчас ГУП «Петербургский метрополитен» начал искать подрядчика. Ремонт на первой станции обойдется в 47,8 млн рублей, а на второй – 57,3 млн рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Эскалаторы оснастят модулем диагностики, который будет выявлять причины нарушений в работе оборудования, а также системой рекуперации электроэнергии. Кроме того, поменяют кабины дежурного оператора.

Модернизация на каждой из станций займет по 2,5 месяца. На «Лиговском проспекте» работы будут проводить с середины октября до конца декабря 2023 года, а на «Площади Александра Невского 2» - с начала апреля до середины июня 2024 года. На время ремонта эскалаторы будут поочередно закрывать примерно на 2,5 недели. Пока решений по поводу возможных ограничений на пропуск пассажиров не принимали, но в каком-то виде, вероятно, их все же введут.

- Как обычно, это происходит при модернизации станций. Например, в утренний час пик вместо четырех дверей вестибюля могут быть открыты две, - сказали в ГУПе.