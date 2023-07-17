Движение транспорта на юге Петербурга ограничат до конца июля из-за проведения саммита «Россия – Африка»

В Смольном напомнили о перекрытиях в Петербурге на время саммита «Россия – Африка». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный напомнил петербуржцам о введении временных ограничений на движение машин вблизи станций метро «Купчино» и «Шушары» из-за проведения саммита «Россия – Африка». Об этом рассказала пресс-служба комитета по транспорту.

В частности, в период с 15 по 31 июля запретят проезд по Стартовой улице и на участке пути от Быковской улицы до Внуковской улицы. С 26 по 29 июля гражданам придется составлять маршрут в обход Славянского шоссе и Старицкой улицы, а также участка Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.

- Изменяется движение автобусов №13А – они не будут заезжать на останову «Внуковская улица», - указано в сообщении.

Кроме того, местных жителей предупредили о сужении проезжей части в районе дома №53 к. 2 по Пулковскому шоссе и на пересечении Петербургского шоссе с Соколиной улицей. Остановка транспорта будет запрещена в 1-ом Бадаевском проезде, на Ленсоветской дороге и ряде других участков. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте комитета.

Напомним, ранее стало известно об ограничении въезда и выезда из поселка Шушары до конца текущего месяца. Из-за этого время ожидания с целью покинуть населенный пункт может увеличиться до двух часов.