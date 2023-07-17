Комитет территориального развития Петербурга возглавил Денис Царегородцев

Денис Царегородцев вступил в должность 17 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете территориального развития Петербурга сменилось руководство. Эту должность занял Денис Царегородцев. О перестановках в Смольном в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении с 17 июля на должность председателя Комитета территориального развития Санкт-Петербурга Дениса Царегородцева, - говорится в сообщении.

Известно, что до этого назначения Денис Царегородцев занимал должность руководителя Аппарата Законодательного Собрания Петербурга.

Напомним, в этот же день губернатор Александр Беглов подписал документы об изменениях в сферах деятельности пяти вице-губернаторов: Николая Линченко, Алексея Корабельникова, Валерия Москаленко, Анатолия Повелия и Натальи Чечиной. Изменения вступили в силу 17 июля.