Полиция показала видео погони со стрельбой за мигрантом, ранившим трех братьев в Кудрово

Полиция показала кадры с задержания стрелка из Кудрово. Фото: Артем КИЛЬКИН

Появились подробности задержания мигранта, который ранил трех человек в Кудрово 15 июля. Оказалось, что 31-летний мужчина открыл огонь по трем братьям 23, 26 и 47 лет. Двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, третьего – в удовлетворительном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, выяснилось, что при задержании мужчины полицейским пришлось применить оружие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После того, как в экстренные службы сообщили о стрельбе в Кудрово, патрульные наряды полиции Северной столицы и области начали розыск. Искали также и синий «Шевроле Реззо», на котором передвигался стрелок. Около 11:20 16 июля патруль увидел этот автомобиль на улице Бадаева в Петербурге.

- Увидев полицейский патруль, злоумышленник выскочил из машины и попытался скрыться. В ходе преследования сотрудник полиции на основании закона «О полиции» сделал несколько предупредительных выстрелов после чего при содействии подоспевшего экипажа ДПС задержал беглеца, - добавили в ведомстве.

После установления личности мужчину передали следователям для дальнейшего расследования дела.