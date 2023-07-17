Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 13:03

Смольный определил подрядчиков для ремонта дорог почти за 6 млрд рублей

Специалисты приведут в порядок дороги в северных и южных районах города
Анастасия НУРАДИЛОВА
Смольный выбрал подрядчиков для ремонта дорог.

Смольный выбрал подрядчиков для ремонта дорог.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный нашел подрядчиков для строительства дорог за шесть миллиардов рублей. В северных административных районах дорогами будет заниматься АО «ВАД». Стоимость работ составит 2 миллиарда 998 миллионов 960 тысяч рублей.

В южных районах будет работать ООО СК «Орион Плюс». Цена контракта составила 2 миллиарда 998 миллионов 961 тысячу рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

- Все работы по ремонту дорожного полотна будут выполнены до конца ноября 2024 года, - говорится в техническом задании.

Напомним, на прошлой неделе в Петербурге досрочно закончили ремонт Литейного проспекта. Специалисты привели в порядок участок от Невского проспекта до Литейного моста, протяженность которого около двух километров.