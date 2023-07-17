В суд передали дело петербуржца, столкнувшего возлюбленную с балкона

В Петербурге будут судить мужчину, столкнувшего свою любимую с балкона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители передали дело 34-летнего петербуржца, сбросившего возлюбленную с балкона на проспекте Королева, в Приморский районный суд. Подробностями поделилась пресс-служба городской прокуратуры.

Речь идет об инциденте, произошедшем в феврале 2023 года. Мужчина изрядно выпил, а после у него возник конфликт с сожительницей. В результате он вытолкнул подругу из окна квартиры, которая находилась на втором этаже.

Несмотря на небольшую высоту, женщина получила тяжелые травмы и умерла в больнице. Теперь ее обидчику, уже имеющему судимость, предстоит понести наказание.

- Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, - добавили в ведомстве.

Между тем семейную пару из Северной столицы приговорили к 18 годам колонии на двоих за убийство многодетного отца. Тело жертвы нашли лишь спустя полгода после исчезновения.