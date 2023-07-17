Особняк Полежаевых отреставрируют в Петербурге

Особняк Полежаевых начнут реставрировать в июле в Петербурге.

В Петербурге приведут в порядок особняк Полежаевых, который находится на проспекте Бакунина. Вокруг здания уже появляются строительные леса. Ремонтно-реставрационные работы начнутся в ближайшее время. Памятник архитектуры в дальнейшем планируют приспособить под современное использование. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Проектная документация на эти работы согласована Смольным еще в 2021 году, а разрешение на их проведение власти города выдали в конце мая этого года, - сообщает издание.

Помимо реставрации интерьеров и фасадов, там планируют благоустроить прилегающую территорию и адаптировать для маломобильных групп.

Уже известно, что после завершения всех необходимых работ в особняке Полежаевых будет работать детский центр робототехники, созданный при физико-математическом лицее №239, которому и принадлежит здание с 2015 года.