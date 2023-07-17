Петербуржец сломал нос матери и жестоко избил ее во время ссоры

Женщина отказалась от госпитализации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил собственную мать во время ссоры. 50-летней женщине с разбитым лицом пришлось вызывать скорую помощь. Инцидент произошел 16 июля около 23 часов в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- 16 июля около 22.55 в городе Пушкине к сотрудникам межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району Санкт-Петербурга, находившимся на маршруте патрулирования, обратились местные жители и сообщили, что неподалеку находится женщина, у которой разбито лицо, - говорится в сообщении.

Специалисты приехали к частному дому на Садовой улице и сразу нашли пострадавшую. Стало известно, что 29-летний сын во дворе несколько раз ударил ее по лицу. Женщина упала на землю, а тот скрылся в доме.

Дебошира отвезли в отдел полиции. У женщины диагностировали перелом костей носа, множественные ушибы и ссадины. От госпитализации она отказалась.