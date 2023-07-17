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НовостиПроисшествия17 июля 2023 14:27

Двое рабочих пострадали в мощном пожаре на складе в Выборгском районе Петербурга

После происшествия СК возбудил уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пожар начался утром 17 июля. Фото: Прокуратура

Пожар начался утром 17 июля. Фото: Прокуратура

Из-за пожара в производственном цехе в Петербурге пострадали двое рабочих. Мужчин доставили в больницу, где сейчас им помогают врачи. Напомним, склад на втором Верхнем переулке в Выборгском районе разгорелся на 700 квадратных метров. Пожар начался утром 17 июля. О последствиях сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- После случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, мощное пламя на складе тушили по дополнительному номеру 1-БИС. На место происшествия выезжали 67 спасателей и 15 пожарных машин. Причина пожара до сих пор не известна. Ее предстоит выяснить дознавателям.

На месте случившегося работают следователи, криминалисты, сотрудники МЧС и Государственной инспекции труда. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.