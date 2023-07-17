Тренерский штаб «Зенита» ожидает возвращения бразильца Вендела в Петербург

Вендел все еще может приехать в "Зенит". Фото: ФК "Зенит"

Бразильский футболист Маркус Вендел должен вернуться в расположение петербургского «Зенита» к началу сезона. Такое заявление сделал ассистент главного тренера клуба Вильям Оливейр.

Ранее наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак признался, что полузащитник хочет расторгнуть контракт. Однако пока неизвестно, ведет ли спортсмен переговоры с другими командами.

- Он должен приехать. А когда он приедет, мы посмотрим, что и как дальше будет, - сказал Оливейр в беседе с изданием «Спорт День за Днем».

При этом в минувшем сезоне Вендел принял участие в 33 матчах в составе «Зенита», отметившись девятью забитыми мячами. По словам главного тренера, руководство клуба готово отпустить футболиста в случае выгодного предложения со стороны конкурентов.

Между тем фанатов потрясла новость о переходе Марио Фернандеса в петербургскую команду. Бывший защитник московского ЦСКА подписал однолетний контракт с возможностью продления.