Пьющую мать из Колпино лишили родительских прав на троих детей

Суд лишил родительских прав многодетную петербурженку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многодетную мать из Санкт-Петербурга лишили родительских прав из-за нежелания заботиться о троих детях. Об этом сообщила городская прокуратура. В ведомстве объяснили, что женщина не исполняла свои обязанности по воспитанию ребят и не поддерживала их материально. Специалисты неоднократно требовали от нее изменить свое поведение и отправить детей в школу, однако попытки оказались тщетными.

- Прокуратура Колпинского района обратилась в суд с иском о лишении родительских прав матери, имеющей троих детей десяти, восьми и одного года, - указано в заявлении.

Как рассказали соседи, женщина злоупотребляет спиртными напитками и регулярно закатывает скандалы. В связи с этим суд удовлетворил требование надзорного органа, а также постановил взыскать с петербурженки алименты.

Сейчас несовершеннолетние находятся на попечении органов опеки, однако их мать сможет вернуть родительские права в случае раскаяния. Хотя, по данным прокуратуры, она изначально не стремилась сохранить семью.