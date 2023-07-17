Расстрелявшего участников массовой драки мигранта арестовали в Кудрово. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области арестовали виновника массовой драки мигрантов, которая произошла 15 июля. Страшные фото и видео очевидцы массово выкладывали в социальные сети. Известно, что один из участников конфликта в какой-то момент достал оружие и выстрелил в трех оппонентов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- По ходатайству следствий судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что состояние двух пострадавших остается тяжелым. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Следственный комитет планировал заодно проверить и законность нахождения мигрантов на территории России. По информации в социальных сетях иностранцы незаконно работали таксистами в Северной столице.