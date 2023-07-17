Производство туристических автобусов планируют открыть в Петербурге

Туристические автобусы будут производить в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в рамках с сотрудничества с Китаем появится производство туристических автобусов. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил губернатор Александр Беглов в еженедельном радиообращении.

- Создание такого завода расширит наш автокластер и закрепит статус Петербурга как одного из центров отечественного автопрома, - отметил глава города.

Напомним, на прошлой неделе градоначальник встретился с мэром Народного Правительства Харбина. С ним он обсудил развитие промышленной кооперации в обрабатывающей промышленности и транспорте.

Города планируют сотрудничать в машиностроении, металлообработке, производстве стройматериалов, легкой промышленности, пищевых производствах.

Напомним, в Петербурге сняли с эксплуатации 30 "лазурных" автобусов из-за частых возгораний двигателей. С начала года в Северной столице сгорели 12 автобусов.