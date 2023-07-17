Мужчину арестовали за жестокое избиение пенсионеров на заправке в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Василеостровский районный суд в Петербурге выбрал меру пресечения мужчине, который избил пожилую супружескую пару на заправке. Скандальный ролик облетел социальные сети, и хулигана пытались найти два дня. В итоге его все-таки задержали 14 июля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Он без причин оскорблял и избивал двух пенсионеров, - рассказали в ведомстве.

В день задержания мужчина сам обратился с явкой с повинной. Он полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что вел себя неадекватно из-за наркотиков и выпитого алкоголя.

14 июля срок задержания ему продлили на два дня. А 17 июля суд принял решение отправить хулигана в следственный изолятор, несмотря на то, что они с адвокатом просили домашний арест или залог. В СИЗО он пробудет, как минимум, до 11 августа.