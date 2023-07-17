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НовостиОбщество17 июля 2023 16:08

Дети из приграничных районов Курской области в августе приедут на отдых в Петербург

Сейчас представители двух регионов обсуждают программу экскурсий
Дарья РОДИОНОВА
Дети из Курской области приедут отдыхать в лагеря в Петербург.

Дети из Курской области приедут отдыхать в лагеря в Петербург.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юных жителей приграничных районов Курской области отправят на отдых в Санкт-Петербург. Подробнее о планах властей рассказал губернатор региона Роман Старовойт, принявший участие в еженедельной планерке в Доме Советов.

Как рассказал политик, на минувшей неделе он поручил сформировать списки детей. Некоторые семьи уже начали готовиться к запланированной на август поездке.

- Сегодня нужно официально за моей подписью в адрес губернатора Санкт-Петербурга отправить заявку о направлении детей, - сказал чиновник в ходе совещания, запись которого опубликована в группе администрации региона в соцсети ВКонтакте.

В настоящее время представители Смольного и правительства Курской области составляют план экскурсий для ребят. Не исключено, что юным гостям Северной столицы также удастся полюбоваться разводкой мостов.