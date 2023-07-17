Землю под бизнес-центр на Петроградке выставили на торги за 1 млрд рублей

Разрешение на строительство действует до 2026 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге выставили на торги участок для строительства бизнес-центра, расположенный на Петроградской стороне рядом с набережной Адмирала Лазарева. Площадь участка 6,6 гектар. Аукцион пройдет 24 июля. Начальная стоимость - 1 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

- Участок расположен на углу Пионерской и Петергофской улиц. В шаговой доступности станция метро «Чкаловская». На участок есть готовый проект строительства БЦ и получена вся разрешительная документация, - говорится в сообщении.

По проекту бизнес-центр должен занять территорию площадью 31 тысяч квадратных метров с подземным паркингом на 400 мест. Разрешение на строительство уже получено, оно будет действовать до 16 января 2026 года.

- Участок в удачной локации – в непосредственной близости основные магистрали района, которые связывают Петроградский район с Васильевским и Крестовским островами. Также в трех километрах проходит ЗСД, - рассказала заместитель руководителя Департамента продаж РАД.