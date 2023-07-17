Выручка петербургских девелоперов сократилась на четверть за первое полугодие 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Доходы застройщиков из Петербурга сократился с января по июль 2023 года. Так, за первое полугодия выручка снизилась почти на четверть. За шесть месяцев девелоперы заключили около 18,6 тысячи договоров. Этот показатель оказался на 23 процента меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщили аналитики компании Dataflat.

– Наибольшая выручка среди 15 фирм оказалась Setl Group. Ее доход составил примерно 56,4 миллиарда рублей, – говорится в отчете.

К слову, несколько месяцев назад эксперты оценивали казну компании в 25,9 миллиарда рублей. Следом идет «Группа ЛСР», доход которой снизился ровно на четыре миллиарда – с 33,8 до 29,8 миллиарда рублей. Но эти две компании заработали в разы больше, чем те, кто занял «бронзу» и другие места в рейтинге.

Кстати, титулы самой дорогой и бюджетной компании присвоили застройщикам Legenda и «Самолет». Средняя цена у одной составила 20,5 миллиона рублей, а у другой – 7,2 миллиона. Хотя в «топе» их разделяет лишь одно место.