Четыре набережные отремонтировали в Петербурге. Фото: www.gov.spb.ru

В Петербурге наконец-то завершился ремонт четырех набережных. Теперь гладкими и ровными стали проезжие части на Пироговской, Ушаковской, Выборгской и Арсенальной. Они формируют единую магистраль с выходом на Приморский проспект, одноименное шоссе, а также ЗСД. Кроме самого полотна, специалисты заменили тротуары и люки ливневой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» мы смогли за короткое время провести комплексный ремонт. При планировании работ мы учли мнение петербуржцев и загруженность магистралей, – сказал губернатор Александр Беглов.

Кстати, в ближайшее время специалисты закончат ремонт на Московском проспекте. Сейчас работы ведутся на Стачек, Ленинском проспекте, Софийской улице и Большой Пороховской.

Всего в рамках нацпроекта в порядок приведут 130 километров дорог в этом году.