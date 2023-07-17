Без вести пропавшего 36-летнего мужчину ищут месяц в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизыАлерт» из Петербурга отправились на поиски без вести пропавшего 36-летнего жителя Волхова. Мужчина ушел из дома 18 июня и не вернулся. Даже спустя месяц его местоположение остается неизвестным. Ориентировки из официального сообщества поисково-спасательного отряда уже разлетелись по социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, – обратились активисты к местным жителям.

Среди примет в посте указали высокий рост – около 187 сантиметров, нормальное телосложение, зеленого цвета глаза и русые волосы. В день исчезновения на мужчине была синяя майка и черные шорты. Среди особых черт: усы и борода. Всю известную информацию можно сообщить координатору поиска – Дарине с позывным «Сибирь» по номеру телефона 8 952 234 86 88 или на горячую линию 112. Кроме того, действует номер 8 800 700 54 52.