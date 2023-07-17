Спасатели вытащили труп мужчины из Волхова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина утонул в реке Волхов в Ленинградской области. Днем, 17 июля, местные жители сообщили о теле в водоеме на пульт поискового отряда города Новая Ладога. Специалисты прибыли на место происшествия и вытащили труп на берег. Об этом рассказали сотрудники аварийно-спасательной службы.

– Погибшего мужчину передали сотрудникам полиции, – рассказали в пресс-службе региональной организации.

Они уточнили, что этот участок не входит в зону патрулирования отряда. Кроме того, специалисты вновь напомнили о базовых правилах отдыха на воде: не стоит купаться в незнакомых местах, при распитии алкоголя. Спасатели также подчеркнули, что стоит быть особенно внимательными, если вы решили выехать на природы с детьми.

Ранее spb.kp.ru писала, что труп мужчины вытащили из Судохольского озера в Ленобласти. К слову, мужчина пропал за несколько дней до этого.