Пожар на Приморском шоссе в Петербурге потушили через два часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 17 июля, около шести вечера случился пожар в двухкомнатной квартире на Приморском шоссе в Петербурге. Оказалось, что в жилом помещении загорелся балкон. Разъяренное пламя заняло площадь лишь в один квадратный метр, но упорно не хотело отступать. Поэтому полностью возгорание удалось потушить лишь чуть меньше, чем через два часа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Местные жители, обнаружившие задымление, сообщили о возгорании в Курортном районе в 17:52, – рассказали в пресс-службе городской организации.

Усилиями десяти огнеборцев на двух пожарных машинах полностью потушить разбушевавшуюся стихию удалось только к 19:43. К счастью, из-за возгорание никто не пострадал.

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар на три тысячи «квадратов» разгорелся в Ломоносовском районе Ленобласти. Оказалось, что на Волховском шоссе вспыхнула щепа.