Жесткое ДТП произошло между тремя автомобилями в Приозерске. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 17 июля. Три легковых автомобиля столкнулись на одной из дорог в городе Приозерск. По предположению очевидцев, водитель, ставший причиной аварии, погиб. Об этом сообщили местные жители в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Один из автомобилей вылетел с заправки и протаранил еще два автомобиля. Машины ехали в попутном направлении, – рассказали свидетели аварии.

На место прибыли специалисты местного поисково-спасательного отряда. Они отключили аккумуляторы. Кроме того, напомнили местным жителям о необходимости соблюдать установленный режим движения. К слову, по мнению свидетелей ДТП, столкновение произошло, как раз из-за превышения скорости. О состоянии пострадавших можно судить по автомобилям, а точнее тому, что от них осталось. У одной из попавших на записи камер машин почти полностью снесен бампер, а вторая – улетела в кювет, опрокинувшись на бок.