Мощный пожар в Ломоносовском районе Ленобласти удалось локализовать. Фото: скриншот видео

Мощный пожар вспыхнул в Ломоносовском районе Ленинградской области во второй половине дня, 17 июля. Огонь распространился на площади в три тысячи квадратных метров. Как сообщил spb.kp.ru источник, вспыхнула деревянная щепа. Но сейчас возгорание удалось локализовать. Распространение пламени находится под контролем спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по правопорядку и безопасности региона.

– 43 огнеборца из подразделения Леноблпожспаса , а также личный состав федеральной пожарной охраны Ленинградской области и Петербурга локализовали пожар на полигоне по переработке древесины в Ленинградской области, – говорится в сообщении региональной службы.

Почему огонь вспыхнул в Виллозском городском поселении, пока что неизвестно. Установить причины и обстоятельства происшествия предстоит дознавателям. На данный момент к работе привлекли 15 пожарных машин. Кроме того, усмиряет разбушевавшуюся стихию прибывший вертолет Ми-8 МЧС России.