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НовостиОбщество17 июля 2023 21:13

Репетицию морского парада ко дню ВМФ проведут 18 июля в Петербурге

Причиной стала непогода
Элеонора КУРЮМОВА
Репетицию морского парада ко дню ВМФ проведут 18 июля в Петербурге.

Репетицию морского парада ко дню ВМФ проведут 18 июля в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро в Северной столице пройдет главный морской парад. Его первую дневную репетицию, приуроченную ко Дню ВМФ, проведут на день раньше. Тренировочные выступления назначили на 18 июля. Причиной переноса мероприятия стали погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Мостотреста».

– Изначально репетицию запланировали на 19 июля. Но по прогнозу ожидаются ухудшением погодной обстановки в Финском заливе в середине недели, – сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты также уточнили, что разводки четырех мостов состоятся 18 июля в первой половине дня. Так, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский переправы наведут в 10.55. А обратно крылья железных конструкций закроются в 12:15. Ночью разводка мостов планируется по графику.

День второй дневной репетиции уже назначен. Пока что ее собираются провести 23 июля.