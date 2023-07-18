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НовостиЗвезды17 июля 2023 22:11

Посвященный Петру Первому туристический маршрут по Петербургу стал национальным

Путь посвящен сразу двум знаковым юбилеям
Элеонора КУРЮМОВА
Посвященный Петру Первому туристический маршрут по Петербургу стал национальным.

Посвященный Петру Первому туристический маршрут по Петербургу стал национальным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Курортный петербургский маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» получил статус национального. Кстати, при помощи очков виртуальной реальности экскурсанты смогут услышать историю основания города и увидеть, какими были приневские земли до появления Северной столицы. Также они узнают, как возводилась новая столица Российской империи.Об этом сообщили в пресс-службе Смольного..

– Туристический маршрут универсальный и всесезонный. Путь соответствует всем заявленным требованиям. Посетители увидят не только классические достопримечательности, но и объекты новой туристской географии, – отметил губернатор Александр Беглов.

В реализации проекта участвуют Городское туристско-информационное бюро, гостиницы, рестораны, транспортные и судоходные компании, туроператоры, государственные музеи и заповедники. По мнению экспертов, это повышает качество услуг и ведет к увеличению занятости населения.