Посвященный Петру Первому туристический маршрут по Петербургу стал национальным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Курортный петербургский маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» получил статус национального. Кстати, при помощи очков виртуальной реальности экскурсанты смогут услышать историю основания города и увидеть, какими были приневские земли до появления Северной столицы. Также они узнают, как возводилась новая столица Российской империи.Об этом сообщили в пресс-службе Смольного..

– Туристический маршрут универсальный и всесезонный. Путь соответствует всем заявленным требованиям. Посетители увидят не только классические достопримечательности, но и объекты новой туристской географии, – отметил губернатор Александр Беглов.

В реализации проекта участвуют Городское туристско-информационное бюро, гостиницы, рестораны, транспортные и судоходные компании, туроператоры, государственные музеи и заповедники. По мнению экспертов, это повышает качество услуг и ведет к увеличению занятости населения.