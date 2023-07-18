Частный дом вспыхнул в Курортном районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

17 июля в Петербурге официально можно признать по-настоящему «огненным» днем. Так, во второй половине дня вспыхнул пожар на Приморском шоссе, который тушили почти два часа. А совсем поздним вечером в Курортном районе Северной столицы вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города на Неве.

– Местные жители сообщили на пульт спасателей о возгорании в 23:12. Они рассказали, что на 21-й Линии горит жилое помещение, – уточнили в пресс-службе городской организации.

Как рассказали спасатели, огонь занял площадь в 54 квадратных метра и не собирался отступать. Усилиями 15 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах только с началом нового дня удалось утихомирить разбушевавшуюся стихию. Полностью горячие языки пламени стухли только спустя час. К счастью, в возгорании никто не пострадал и все отделались лишь испугом.