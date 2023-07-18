Пьяного лихача задержали после угроз «связями» и избиение в Ленобласти

Пьяный лихач отправился в отдел полиции после угроз «связями» и избиение эвакуаторщика в Ленобласти. Фото: Дорожный инспектор

В Ленобласти прошел рейд «Нетрезвый водитель». И, конечно, не обошлось без очень самоуверенных в себе автомобилистов. Один из них во время задержания начал угрожать инспекторам ДПС своими «связями» и увольнением, а также при погрузке машины ударил ногой эвакуаторщика. В самом транспорте правоохранители обнаружили мини-бар. Об этом пишет «Дорожный инспектор».

– Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов проезжающую Kia. Водителем оказался 35-летний мужчина. В крови у него обнаружили 0,5 промилле, – уточнил автор,

Естественно, подобным развитием событий автолюбитель оказался недоволен. Он даже вызывал сотрудников ОСН «Гром». Понятым задержанный рассказал, что владеет кладбищем неподалеку и им место там уже заказано.

Его супруга даже оставила заявку об избиении мужа. Но ожидать решения по ней ему пришлось в отделении полиции, где на него составили сразу два протокола. А вот «ласточка» лихача отправилась на спецстоянку.