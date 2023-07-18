В московском метро появится поезд, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в этом сентябре – 29 числа – в московском метрополитене начнет курсировать необычный состав. Так, при поддержке правительства Ленобласти по Сокольнической линии поедет поезд, посвященный празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом пишет Online47 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Этот юбилей станет знаковым для Москвы. Вагон – малая часть из общего количества мероприятий. А проводить мы их будем, как самостоятельно, так и при поддержке столичных властей, — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он также поручил подготовить макет оформления поезда. На нем отразят сюжеты героической обороны, прорыва и полного снятия блокады с города, а также полного освобождения области. Выделенный для тематического поезда состав «Русич» будет курсировать шесть месяцев.