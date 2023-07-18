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НовостиПроисшествия18 июля 2023 4:35

Пьяного водителя без прав поймали в Петербурге на машине с чужими номерами

На мужчину составили сразу три административных материала
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петербурге задержали пьяного водителя без прав на авто с чужими номерами.

В Петербурге задержали пьяного водителя без прав на авто с чужими номерами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Инспекторы ГИБДД проверяют в потоке машины на соответствие номеров, нахождение в розыске и прочее. Так, вечером 16 июля на Богатырском проспекте в Петербурге заметили автомобиль с чужими номерами. Сотрудники ДПС ОГИБДД по Приморскому району остановили иномарку, чтобы спросить у водителя, как так получилось. И оказалось, что водитель был пьян, и к тому же лишенный прав. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

- Инспекторы заметили автомобиль Ford, установленные государственные регистрационные знаки по базе числились за другим транспортным средством. Остановили узнать мнение водителя. Но, мужчина оказался с признаками опьянения, да еще и лишенным водительского удостоверения, - пишет автор.

Выяснилось, что водителю 38 лет, он приехал в Северную столицу из Мурманской области. На него составили административные материалы за отказ от освидетельствования, вождение без прав, а также за управление машиной с заведомо подложными номерами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление авто в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.