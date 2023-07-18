Две неразорвавшиеся мины времен Великой Отечественной войны нашли в Ленобласти

В Ленобласти нашли две неразорвавшиеся мины времен ВОВ. Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Выборгском районе Ленобласти 16 июля жители нашли две неразорвавшиеся мины времен Великой Отечественной войны. Одну из них обнаружили в поселке Красных Холм на частом земельном участке, другую - у озера Большое Лебяжье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- В поселке Красный Холм на частном земельном участке нашли подозрительный предмет, похожий, по словам владельца, на старую неразорвавшуюся мину. Прибывшие на место происшествия сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН установили, что это, действительно, мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, - уточнили в пресс-службе.

Позже у озера Большое Лебяжье местные жители также наткнулись на боеприпас. Прибывшие на место специалисты установили, что это минометная мина калибра 76 мм, тоже времен Великой Отечественной войны.

Найденные боеприпасы специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» увезли на специализированный полигон для уничтожения.