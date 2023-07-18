Небольшие дожди и прохладная погода ждут Петербург 18 июля

Облачная погода с небольшими дождями ожидается в Петербурге 18 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Температура в Петербурге начинает немного снижаться. Если в выходные воздух прогревался до +28 градусов, то в понедельник уже наблюдалось только +24. Сегодня же, 18 июля, на термометре можно будет увидеть всего +20…+22 градуса, а за окном – затянутое тучами небо и дождь. Такой прогноз погоды передает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием северной периферии небольшого, но активного циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами могут наблюдаться грозы, - уточнил синоптик.

Ветер подует юго-западный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление продолжает падать. 18 июля оно составил 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 19 июля, ожидается еще более прохладная погода. Температура составит от +19 до +21 градуса. Также пройдет кратковременный дождь.