Из-за съемок фильма «Холоп-2» в Петербурге на два дня ограничат движение транспорта

Съемки фильма «Холоп-2» на два дня изменят движение в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Локации в Петербурге выбрали для съемок второй части фильма «Холоп». В связи с этим в Северной столице на несколько дней введут ограничения движения. Об этом сообщили в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

С 00:00 до 23:00 20 и 21 июля автомобилям запретят останавливаться на переулке Гривцова от дома 3 до дома 1, по нечетной стороне набережной реки Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади, а также по четной стороне этой же набережной от переулка Гривцова до Гороховой улицы и от Невского проспекта до Певческого моста.

- Вводится временное прекращение движение машин в период с 06:00 до 23:00 20 и 21 июля на участках: нечетная сторона набережной реки Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади, четная сторона набережной реки Мойки от переулка Гривцова до Исаакиевской площади, Исаакиевская площадь у Синего моста, - говорится в сообщении.

Также 20 июля с 12:00 до 17:00 машинам запретят ездить по переулку Гривцова от Казанской улицы до набережной реки Мойки, по четной стороне набережной реки Мойки от переулка Гривцова до Гороховой улицы и от Невского проспекта до Певческого моста.