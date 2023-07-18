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НовостиОбщество18 июля 2023 5:49

Из-за съемок фильма «Холоп-2» в Петербурге на два дня ограничат движение транспорта

Ограничения введут в центре Северной столицы 20 и 21 июля
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Съемки фильма «Холоп-2» на два дня изменят движение в Петербурге.

Съемки фильма «Холоп-2» на два дня изменят движение в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Локации в Петербурге выбрали для съемок второй части фильма «Холоп». В связи с этим в Северной столице на несколько дней введут ограничения движения. Об этом сообщили в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

С 00:00 до 23:00 20 и 21 июля автомобилям запретят останавливаться на переулке Гривцова от дома 3 до дома 1, по нечетной стороне набережной реки Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади, а также по четной стороне этой же набережной от переулка Гривцова до Гороховой улицы и от Невского проспекта до Певческого моста.

- Вводится временное прекращение движение машин в период с 06:00 до 23:00 20 и 21 июля на участках: нечетная сторона набережной реки Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади, четная сторона набережной реки Мойки от переулка Гривцова до Исаакиевской площади, Исаакиевская площадь у Синего моста, - говорится в сообщении.

Также 20 июля с 12:00 до 17:00 машинам запретят ездить по переулку Гривцова от Казанской улицы до набережной реки Мойки, по четной стороне набережной реки Мойки от переулка Гривцова до Гороховой улицы и от Невского проспекта до Певческого моста.