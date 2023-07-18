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НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:09

Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собаки на полуторогодовалую девочку в Ленобласти

Глава СК России поручил предоставить доклад
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Глава СК России заинтересовался делом о нападении собаки на маленькую девочку в Ленобласти.

Глава СК России заинтересовался делом о нападении собаки на маленькую девочку в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

История с нападением собаки на полуторогодовалую девочку в Мурино дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Напомним, что 15 июля хозяйка выгуливала своего питомца без намордника, и животное набросилось на малышку прямо в коляске. Женщина никак не отреагировала на происходящее. А ребенка пришлось везти в больницу. Там ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области в связи с произошедшим организовало процессуальную проверку.

- Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сергею Сазину доложить по предварительно установленным в ходе проверки обстоятельствам и причинам произошедшего, - говорится в сообщении Следственного комитета России