14-летняя жительница Петербурга отравилась таблетками от простуды

Девочка-подросток попала в больницу в Петербурге из-за отравления таблетками от простуды. Фото: Олег ЗОЛОТО

14-летняя девочка попала в Детскую больницу №5 имени Филатова в Петербурге с отравлением. Оказалось, что она выпила смесь таблеток от простуды вечером 16 июля, а когда проснулась утром, то почувствовала себя плохо. Мать подростка вызвала ей скорую медицинскую помощь. Девочку госпитализировали. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Известно, что несовершеннолетняя проживает в отдельной четырехкомнатной благоустроенной квартире с 66-летней матерью-пенсионеркой, 16-летним братом-десятиклассником и сестрой-близняшкой. Отец живет в США, содержит семью материально, - уточнил источник.

По информации издания, семья на учете не состоит. Однако девочка весной лечилась в психиатрической больнице, а также наблюдается у психиатра. Последнее время у нее было депрессивное настроение.