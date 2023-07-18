17-летнюю девушку изнасиловали в отеле Петербурга

В отеле Петербурга неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию Московского района Петербурга поступило заявление от 17-летней девушки об изнасиловании. Она рассказала правоохранителям, что находилась в апарт-отеле недалеко от Пулковского парка, на углу Пулковского и Дунайского проспектов. Около двух часов ночи 17 июля там ее изнасиловал неизвестный. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушка сообщила сотрудникам 51 отдела полиции, что неизвестный около двух часов ночи 17 июля совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее в апарт-отеле, - указывает источник.

Известно, что девочка из неполной семьи. Также она состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что трое молодых людей изнасиловали 43-летнюю женщину в лесу под Кингисеппом в Ленобласти. Через два дня после случившегося их задержали.