Уголовное дело возбудили после того, как в Карелии 4-летний мальчик попал под поезд

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования 4-летнего ребенка поездом в Карелии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Карелии после травмирования поездом четырехлетнего мальчика возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службы Западного МСУТ СК России. Напомним, что ЧП произошло днем 16 июля на 74-м километре перегона «Салми-Питкяранта». Ребенка поезд задел по касательной. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

Как уточнили в пресс-службе, родители вместе с ребенком в этот день собирали грибы и ягоды рядом с железной дорогой. Взрослые сильно увлеклись процессом и перестали следить за мальчиком. Отец увидел, что сын в опасной близости к путям только тогда, когда машинист подал звуковой сигнал.

- Следователями возбуждено уголовное дело для установления обстоятельств травмирования ребенка. Проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, - добавили в пресс-службе ведомства.