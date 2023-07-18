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18 июля 2023 7:53

Мораторий на закон о реновации могут продлить в Петербурге

Он будет действовать до окончательных решений ведомств
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0.

Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM прокомментировал планы о снижении высоты до восьми этажей новых домов, построенных в рамках реновации. По его словам, до окончательных решений всех вопросов на законе о КРТ будет действовать мораторий. В случае необходимости, его продлят.

- Сейчас еще не решено, за чей счет будет осуществляться переезд из ветхого жилья, сохранится ли социальная инфраструктура на новом месте, - отметил Бельский в эфире.

Спикер Законодательного собрания также объяснил, что сохранить количество комнат и количество метров, вероятнее всего, не получится, потому что это не реально. Однако, по его словам, основная цель реновации – улучшить качество жизни петербуржцев, поэтому застройщик будет стараться предложить лучшие условия.

Тем временем, в Москве уже построили первый дом для реновации. Его высота – 26 этажей. Там этот процесс идет проще из-за постоянного увеличения стоимости жилья.