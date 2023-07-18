Жителя Петербурга судят за поджог двери коммунальной квартиры в Новый год

Поджигателя двери коммуналки в Новый год судят в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для жителей большой 8-комнатной коммунальной квартиры вечер 1 января обернулся печальными последствиями. Кто-то поджег их входную дверь. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, а сумма ущерба от огня превысила 3 млн рублей. Оказалось, что к делу причастен 37-летний мужчина, который накануне поругался с одной из жительниц коммуналки. Сейчас ему выдвинули обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений. А материалы дела направили на рассмотрение в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Согласно показаниям мужчины, вину признает и в содеянном раскаивается. Он пояснил, что поругался с одной из жительниц коммунальной квартиры. Находясь в состоянии злости, снял с себя свитер и поджег его зажигалкой. Когда одежда хорошо разгорелась, он повесил ее на ручку входной двери и ушел, - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что уголовное дело будут рассматривать в Октябрьском районном суде.