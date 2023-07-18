77-летнего эксгибициониста-рецидивиста задержали в Ленобласти

Пожилого эксгибициониста с судимостью за развращение малолетних поймали в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В мае две восьмилетние девочки, гуляя в городе Сланцы Ленобласти, наткнулись на пожилого эксгибициониста. Тот показал им свои гениталии и скрылся. Однако школьницы вновь увидели пенсионера 17 июля у стадиона «Химик». Информацию передали полицейским, и мужчину задержали. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 17 июля в полицию райцентра поступила информация о том, что девочки, гуляющие у стадиона «Химик», опознали мужчину, который ранее демонстрировал им половой орган. Около 15:20 у дома 11 по улице Чайковского, по подозрению был задержан 77-летний пенсионер, - передает источник.

Следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По данным источника, пенсионер уже судили за развратные действия в отношении детей в 1986 году. Кроме того, на него в 1990 году заводили дело по этой же статье, но его прекратили.