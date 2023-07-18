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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:27

Мигрант попытался изнасиловать 76-летнюю соседку в Ленобласти

Пенсионерка обратилась в полицию и соседа задержали
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мигранта задержали за попытку изнасилования 76-летней пенсионерки в Ленобласти.

Мигранта задержали за попытку изнасилования 76-летней пенсионерки в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН

62-летнему жителю деревни Подъелье Волховского района Ленобласти захотелось женской ласки. Его выбор пал на 76-летнюю соседку. Однако вместо обычных ухаживаний он решил взять пенсионерку силой. Поздним вечером 15 июля он зашел в ее дом, несколько раз ударил по лицу и попытался изнасиловать. На следующий день о случившемся узнали полицейские и задержали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 16 июля в 17:00 в другом доме в деревне Подъелье в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 62-летний гражданин одного из сопредельных государств, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Против мужчины возбудили уголовное дело о попытке изнасилования.