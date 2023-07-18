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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:34

Студентов Политеха в Петербурге эвакуировали из-за угроз о взрыве

В помещениях не нашли опасных устройств
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции ищут злоумышленника.

Сотрудники полиции ищут злоумышленника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волна лжеминирований прокатилась по Петербургу в минувший понедельник, 17 июля. Несколько объектов торговли, государственной власти и образования эвакуировали из-за действий злоумышленников. Об этом сообщает «Мойка 78».

- От действий лжеминеров пострадали 199 объектов, из них торговли – 158, образования – 40 и госвласти – 1. В том числе 73 человека были эвакуированы из Политехнического университета Петра Великого, - пишет издание.

На местах происшествий работали сотрудники правоохранительных органов. Они провели необходимые осмотры, но не обнаружили никаких взрывчатых устройств. Полицейские организовали проверку по факту случившегося. Сейчас специалисты разыскивают злоумышленников из-за их злой шутки.

Напомним, в Петербурге будут судить мужчину, который поджег дверь коммунальной квартиры во время празднования Нового года. Мужчина во всем признался. Причиной поступка стала ссора с соседкой.