Пенсионер набрал кредитов на 5 млн рублей в банках Петербурга и отдал деньги мошенникам

Пожилой петербуржец перевел мошенникам более 5 млн рублей, взятых в кредит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении нескольких дней, с 5 по 14 июля, 75-летний замдиректора одного из коммерческих предприятий Петербурга общался с мошенниками. За это время аферисты смогли убедить пенсионера набрать кредитов более чем на 5 млн рублей в разных банках и перевести полученные деньги на неизвестные счета. Мужчина 17 июля понял, что его обманули и обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Коммерсанту на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, которые, под видом сотрудников банков, вынудили его набрать кредитов в различных банках и перевести денежные средства на различные счета. Общая сумма ущерба составила 5 млн 65 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полицейские разыскивают аферистов.