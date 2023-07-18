Дворцовый мост в Петербурге в ночь на 22 и 23 июля разведут под произведения «Могучей кучки»

Произведения композиторов «Могучей кучки» прозвучат при разводке Дворцового моста в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Произведения композиторов «Могучей кучки» прозвучат в ночь на 22 и 23 июля при разводке Дворцового моста в Петербурге. Выбор на композиции этого творческого содружества пал не случайно. Дело в том, что 19 июля исполняется 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского. А поэт восхищался музыкой этих композиторов. Об этом пишет «Петербургский дневник», который является организатором шоу «Поющие мосты».

- В проекте «Поющие мосты» особое внимание уделяется литературе, и тематические плейлисты к юбилейным датам стали традиционными. К 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского над Невой прозвучит плейлист из музыки, которой особенно восхищался поэт, - произведения участников знаменитого содружества русских композиторов «Могучая кучка», - рассказал главный редактор издания Кирилл Смирнов.

В частности, при разводке моста можно будет услышать Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова и увертюру на темы трех русских песен Милия Балакирева.