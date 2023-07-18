Первый теплоход на газе выпустили на Неву в Петербурге

«Чайку» отправят в новые круизы. Фото: Астра Марин

На Неву в Петербурге вышел первый теплоход, который работает на сжиженном природном газе. Первым таким судном стала двухпалубная «Чайка». Впервые ее отправили в двухчасовой ночной рейс под разводными мостами. Об этом сообщает пресс-служба Astra Marine.

- Через два дня, 20 июля, запланирован первый рейс на регулярной линии между Санкт-Петербургом и Петергофом. По этому маршруту «Чайка» станет отправляться 5 дней в неделю – с понедельника по пятницу. Из Петербурга в Петергоф теплоход будет выходить в 13 часов, обратный рейс запланирован на 15 часов, - говорится в сообщении.

А со следующей недели «Чайку» будут отправлять на тематические круизы разных форматов, которых раньше на Неве еще не было. По выходным это будет «Семейный круиз» с актерскими и кулинарными мастер-классами. Дальше планируют проводить квизы, арт-вечеринки и иммерсивные спектакли.