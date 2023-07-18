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НовостиПроисшествия18 июля 2023 10:26

Петербуржца с долгом по алиментам в 700 тысяч рублей арестовали на 10 суток

У мужчины две дочери
Дарья РОДИОНОВА
Мужчина проведет в изоляторе десять суток.

Мужчина проведет в изоляторе десять суток.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители арестовали 43-летнего жителя Приморского района Санкт-Петербурга за неуплату алиментов в пользу двух дочерей. Мужчина проведет в изоляторе временного содержания десять суток, рассказали в пресс-службе городского управления Федеральной службы судебных приставов России.

Как стало известно, старшему ребенку сейчас 12 лет. При этом ее сестра в два раза младше, но нерадивый отец не выплатил детям ни копейки.

- Мужчина не работал, вел асоциальный образ жизни. Имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, отсутствовало, - подчеркнули в ведомстве.

В результате размер долга почти достиг 700 тысяч рублей. Судебные приставы смогли встретиться с нарушителем лишь с четвертой попытки, тогда же составив на него административный протокол и отправили к мировому судье.

В трудном финансовом положении ранее оказался и 75-летний бизнесмен из Северной столицы. Мужчина угодил в ловушку мошенников, отдав им более 5 миллионов рублей.